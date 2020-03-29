Активисты Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" раздали тысячу сшитых волонтёрами масок в Черновцах

Активисты Молодежного крыла раздали тысячу масок в Черновцах "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Активисты Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" раздали тысячу сшитых волонтёрами масок в Черновцах. Благотворительную акцию проводили в разных районах города, в публичных местах. Участие в мероприятии принял так же и представитель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Владимир Глибищук.

Маски же пошили черновицкие волонтеры, по просьбе и инициативе политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь".



"Каждый небезразличный гражданин может что-то сделать для нашей страны, учитывая нынешнюю ситуацию. Если каждый будет просто ждать помощи от кого-то, то в итоге ничего не выйдет из этого. Сейчас мы обязаны объединится ради общего блага! В беде нету своих или чужих. В беде мы равны!" - говорит Якуб Алиев, глава Черновицкой областной ячейки молодежной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Руководитель Молодежного крыла Артем Марчевский рассказывает - организация прогрессирует с каждым днём.

"Мы расширяем географию нашей молодежной организации с каждым днем. Все больше и больше людей объединяются вокруг наших идей. Идей взаимопомощи и благих дел. Я благодарен нашим активистам за их деятельность. В это сложное для страны время украинцы должны объединяться", - подытожил Марчевский.

Молодежное крыло партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" оперативно реагирует на гуманитарные проблемы по всей Украине и собирается охватить как можно больше населенных пунктов и городов.

Напомним, недавно руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский и народный депутат от этой же партии Юрий Загородний раздали очередную партию средств индивидуальной защиты.