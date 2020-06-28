Активисты Молодежного Крыла ОПЗЖ провели ряд мероприятий ко Дню Молодёжи в разных областях Украины

Активисты Молодежного Крыла, совместно с депутатами "Оппозиционной Платформы - За Жизнь" организовали празднование Дня Молодёжи в разных городах Украины. Из-за карантинных ограничений, рассказывают молодые люди, не удалось реализовать все запланированные мероприятия, однако часть из тех, что были организованы на свежем воздухе, прошли успешно.

"Мы абсолютно убеждены, что государство должно бороться за умы молодёжи. Важно показать, что этой стране важны и нужны студенты, школьники. Что необязательно уезжать заграницу, а можно остаться дома и строить, создавать здесь. К сожалению, власть наплевала на адекватную часть населения Украины. Министерство молодёжи и спорта занимается финансированием радикальных организаций, вместо опеки и помощи простой молодёже. То есть, вместо того, чтобы развивать из молодых людей специалистов, Министерство взращивает бандитов и убийц. Цель нашей организации - объединять и помогать молодёже. Объединять их вокруг правильных идей и принципов, помогать развиваться. Сейчас мы заканчиваем разработку специальной образовательной платформы, которая бесплатно будет предоставлять знания молодым специалистам. Так же помогаем с учёбой и работой. Все больше людей вступают в ряды нашей организации", - говорит Артем Марчевский, руководитель Молодежного Крыла.

В Днепре Молодежное Крыло провело открытую встречу. К команде присоединились новые активисты. Глава организации Дмитрий Музыка познакомил ребят, рассказал о задачах и целях организации, после чего участники получили задания для оффлайн - квеста на историческую тематику. Ребята разбились на команды и в течение часа выполняли задания. Таким образом получилось организовать тим-билдинг, заинтересовать молодежь и привлечь новых активистов к молодежной организации ОПЗЖ.

"В Днепропетровской области уже 3 года ОПЗЖ системно развивает молодежное движение. Мы организовали для студентов уже более 50 мероприятий разной направленности: от студенческих конкурсов красоты и талантов до вовлечения ребят в работу центра социальной ответственности. Ребята во время карантина присоединились к работе волонтеров по развозке продуктов питания пожилым людям. Мы хотим видеть в молодежном крыле ОПЗЖ активных, небезразличных людей, готовых развиваться вместе с нами", - говорит Дмитрий Музыка, глава Днепровской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ.

Молодёжное крыло ОПЗЖ в Одессе, в честь празднования Дня Молодёжи, провели любительский турнир по мини-футболу, в котором могли принять участие все желающие. По словам активистов, состоялся насыщенный матч. Дипломы и кубок вручала народная депутатка Украины - Татьяна Плачкова.

"Сегодня победа досталась команде ДЮСШ 11-Черноморец, но и от ОПЗЖ молодёжная команда смогла занять почётное второе место. "Реваншу быть", верно подмечают наши игроки. А мы и дальше будем поддерживать молодежь на пути к здоровому образу жизни", - говорит Михаил Усенок, глава Одесской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ.

Успех молодежи сегодня – это стабильность и процветание нашей страны завтра.

Николаевская организация, к празднику молодёжи, собрала самых активных и веселых молодых людей для участия в квесте "Золото партии". Команды искали клад с денежным призом, остальные участники получили поощрительные призы.

"Мы говорим нашим ребятам , что молодость – неповторимое время в судьбе каждого человека, когда вы полны сил, энергии, любознательности, неуёмной жажды жизни, новых знаний и открытий - вы готовы смело дерзать, испытывая свои силы и покорять любые вершины. Очень важно в этот период умно использовать свой потенциал, чтобы потом не сожалеть об утраченных возможностях", - говорит Наталья Хорошевская, глава Николаевской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ.