Активисты Молодежного крыла ОПЗЖ провели акцию в поддержку Максима Ткачука, которому отказали в нацотборе на детское Евровидение за песню "Смуглянка"

Под зданием НТКУ активисты Молодежного крыла ОПЗЖ провели акцию в поддержку МаксимаТкачук, мальчика-сироты, который исполнял известную советскую военную песню "Смуглянка" на престижном конкурсе в Лондоне и за это был снят с отбора на детское "Евровидение".

Несколько сотен людей вышли с плакатами "Решает зритель, а не чиновник", "Максим - пой", "Руки прочь от сироты", "Талант не преступление".

"Люди вышли поддержать талантливого 12-ти летнего мальчика с Волыни, который представлял интересы страны неоднократно на разных международных фестивалях и песенных конкурсах. Выигрывал в этих конкурсах. Сейчас мы наблюдаем политическую расправу над этим ребёнком за песню "Смуглянка". До чего мы дожили? Или, может быть, Максим, как говорила Третьякова, ребёнок не того сорта? Власть и ставленники этой власти воюют с детьми. Это позор", - заявил руководитель молодежного крыла Артём Марчевский.

"Всю юридическую рамку мы берём на себя. Сегодняшняя акция - предупреждение для НТКУ. Мы хотим, чтоб они прислушались к людям, к тем, кто небезразличен. Недопуск Максима Ткачука - это дискриминация. В берём на себя депутатские обращения, юридическое сопровождение и финансовую помощь", - прокомментировал Михаил Наконечный, член политсовета партии ОПЗЖ.

"Власть не остановилась на переименование улиц и сноса памятников, они решили идти дальше, и лишают ребенка будущего. Это выглядит именно как по риторике Третьяковой: правильных мы допускаем, а по-настоящему талантливых детей унижают и лишают будущего. Мы не позволим лишить Максима и других детей будущего", - говорит Сергей Арефьев, глава Киевской городской организации Молодежного крыла ОПЗЖ.