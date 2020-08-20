Активисты Молодежного крыла ОПЗЖ посетили Максима Ткачука

Facebook/Артем Марчевский

Активисты Молодежного Крыла ОПЗЖ посетили Максима Ткачука, мальчика-сироту, которому отказали в нацотборе на детское Евровидение за песню "Смуглянка. Об этом сообщил руководитель организации Артём Марчевский на своей странице в Facebook.

Он так же отметил, что Молодежное Крыло и дальше будут поддерживать семью, а Максиму уже нашли известного продюсера, который запишет для ребёнка клип.

"Вчера мы решительно высказались в поддержку Максима Ткачука, когда провели акцию в поддержку Максима под НТКУ. И сразу приняли решение, что нужно познакомиться с ним лично. Сказано- сделано. С самого утра мы выехали к нему. Нас встретили тепло и радушно. Его семья по-другому, наверное, и не умеет. Очень приятные и светлые люди. Познакомились, подружились. Пригласили Максима в Киев. Познакомим его с талантливым продюсером- Владом Багинским. Снимем ему качественный клип. Будем помогать развиваться творчески. Государство давит, а мы поможем. Нам не в первой" - написал Марчевский.

Facebook/Артем Марчевский

"Нам было очень приятно познакомиться с этой чудесной семьёй. Максим - замечательный, талантливый мальчик. Бабушка говорила, что они не будут больше принимать участие в больших конкурсах, пришлось её переубеждать. Ведь хороших людей много, несмотря на постоянную пропаганду ненависти от маргинальных националистических организаций" - рассказал Михаил Наконечный, член политсовета партии ОПЗЖ.

Напомним, ранее под зданием НТКУ активисты молодежного крыла ОПЗЖ провели акцию в поддержку Максима Ткачука, мальчика-сироты, который исполнял известную советскую военную песню "Смуглянка" на престижном конкурсе в Лондоне и за это был снят с отбора на детское "Евровидение".