Активисты Молодежного Крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" провели всеукраинскую благотворительную акцию к началу учебного года

Фото из открытых источников

Активисты Молодежного Крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" провели масштабную всеукраинскую благотворительную акцию в разных регионах Украины.



Молодые люди раздали наборы для детей из малообеспеченных семей в Киевской, Житомирской, Одесской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Днепропетровской и других областях.



К первому сентября школьники получат все необходимое для учёбы на ближайший год и смогут беспрепятственно получать знания.



"Наша благотворительная кампания охватила достаточно большую географию. И помимо помощи детям, к нашей организации обращались также и учительские коллективы школ. Они рассказывали, чего не хватает для нормального функционирования учебных заведений, а мы, собственно, все это закупали и передавали. Ближайшие несколько дней мы будем так же помогать стране приступать к учебному году, чтобы дети могли спокойно учиться", - рассказывает Артем Марчевский, руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ.

Фото из открытых источников





С полсотни наборов активисты раздали в Днепропетровской и Николаевской областях.



"С момента начала работы Николаевской организации Молодежного Крыла - мы регулярно помогаем детям. Соответственно, у нас есть уже целая база семей, которым будет сложно без помощи. Часть наборов как раз и ушла таким семьям, ещё часть - людям, которые обратились впервые. Мы познакомились с ними и теперь, конечно, будем ими опекаться", - говорит Наталья Хорошевская, глава Николаевской организации Молодежного крыла ОПЗЖ.



Особое внимание молодые люди уделили детям на Донбассе, рассказывают представители ОПЗЖ в Донецкой и Луганской областях.



"Сегодня мы развозили помощь, можно сказать, вдоль линии разграничения. Условия, в которых живут некоторые из семей, - ужасны. В связи с ситуацией в регионе работы здесь стало меньше. Предприятия закрываются, рабочие места сокращаются. У людей просто не хватает денег, чтобы собрать в школу ребенка", - делится Виталий Бабенко, представитель ОПЗЖ в Волновахе.



"Проезжая шахтерские городки, сердце кровью обливается, смотря на то, во что превратились эти места. Когда нет работы, а на шахтах вот уже шестой год не платят зарплаты - не удивительно, что людям в такие времена особо нужна помощь и поддержка. Мы общались с семьями, в которых по нескольку детей-школьников. Детей несколько, а денег хватает только на одну школьную форму и родителям приходится выбирать, кому именно её купить. Это страшно. И мы считаем своим долгом помогать этим людям", - дополняет Олег Мажуго, представитель ОПЗЖ в Луганской области.



Всего активисты Молодежного Крыла ОПЗЖ раздали около полутора сотен наборов для школьников.



Напомним, в преддверии Дня знаний в Киеве активистами был организован круглый стол на тему "Современная школа - угрозы и перспективы развития". По итогам мероприятия представители ОПЗЖ подготовили ряд законодательных инициатив и передали их народным депутатам.



Помимо этого, активисты продолжают передавать средства индивидуальной защиты в разных регионах страны.