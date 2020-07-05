Активисты Молодежного Крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" приняли участие в открытых тренировках Всеукраинских Федераций спорта

Активисты Молодежного Крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" приняли участие в открытых тренировках в Киеве.

Такие тренировки будут проводиться еженедельно, рассказывают молодые люди. Участвовать в занятиях могут все желающие, бесплатно. Со временем будет добавляться все больше дисциплин. На данном этапе уже проводятся занятия по боксу, гимнастике, карате, дворовому футболу, хортингу и др.



"Мы заботимся о нашей молодёжи, в том числе и об их физическом состоянии. Подобные занятия нужны в первую очередь для того, чтобы привить молодым людям правильный образ жизни. Мы регулярно проводим разнообразные спортивные мероприятия - соревнования, чемпионаты. Так же, благодаря подобному времяпровождению, ребята знакомятся между собой, повышают командный дух", - рассказывает руководитель Молодежного Крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" Артём Марчевский.



"Все наши ребята выступают за здоровый образ жизни и теперь каждые выходные мы будем собираться здесь и привлекать максимальное количество желающих заниматься с нами. Сегодня у нас дебют, занимаемся совместно с несколькими спортивными федерациями. Тренировки проводят настоящие чемпионы, у которых есть чему поучиться", - говорит заместитель руководителя Молодежного Крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" Донатас Пискун.