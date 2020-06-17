Активисты Молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" передали помощь психиатрической больнице в Полтаве

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Активисты Молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" передали очередную помощь медицинским учреждениям. На этот раз, молодые люди, посетили психиатрическую больницу им. Мальцева в Полтаве.

Собственными силами молодежь собрала медицинские перчатки, маски, защитные очки, различные концентраты антисептических средств, халаты и прочие средства защиты, которые необходимы в данной ситуации.



"Это не первая наша акция в Полтаве. На протяжении всего времени карантина мы регулярно передаём помощь в медицинские учреждения, такие как - Областная инфекционная больница, Станция скорой помощи и другие. Думаю, медики г. Полтава увидели и узнали, кто реально помогает в эти нелегкие времена пандемии", - говорит глава полтавской организации Молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" Евгений Момот.



"Вы представляете себе ситуацию, когда в европейскую больницу, маски и перчатки собирает народ, потому что у врачей элементарно нет средств защиты? Я - нет. Но это наша реальность. Такими оказались для Украины последствия реформы Супрун, которую продолжает и нынешняя власть. Мы обязаны помогать врачам, эти люди каждый день рискуют жизнью, хотя государству на них плевать. За мизерные зарплаты врачи стоят на передовой борьбы с пандемией. И таким образом, мы в том числе демонстрируем свою благодарность этим людям", - говорит руководитель Молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" Артем Марчевский.