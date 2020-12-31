Активированный уголь не действует: Супрун рассказала, как спастись от опьянения
Также она поделилась более действенными способами борьбы
Ульяна Супрун рассказала, что эффективность применения активированного угля как средства, чтобы уберечься от быстрого опьянения и похмелья, научно не доказана, однако есть другие способы уменьшить влияние алкоголя на организм. Об этом она написала в своем блоге.
Как отмечается, активированный уголь может связываться с токсичными веществами, но не всеми. Именно поэтому его часто применяют в случае отравления, ведь уголь работает как своеобразная губка, которая быстро всасывает и связывает вещества.
Из-за этого токсические вещества не успевают всосаться в желудочно-кишечный тракт, а впоследствии выводятся из организма естественным путем. Однако в случае с алкоголем никаких научных доказательств такого эффекта не существует.
"Есть небольшое клиническое исследование, что наоборот указывает на отсутствие какого-либо эффекта. Участники исследования дважды употребляли одинаковую дозу этанола. Перед вторым разом они приняли 24 таблетки (более 2 блистера) активированного угля. Интересно, что после употребления активированного угля концентрация алкоголя в крови осталась такая же, как и без него. То есть по сути употребление угля ничего не меняет", - рассказала Супрун и пояснила, что это происходит потому, что алкоголь очень быстро всасывается в желудке, да и вообще уголь его не адсорбирует.
Кроме этого, она рассказала о более действенных способах, как можно уменьшить вред от употребления алкоголя:
- Пить воду. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, поэтому пополнять водный баланс необходимо. Питье воды поможет избежать обезвоживания и потенциально уменьшить количество выпитого алкоголя.
- Не пить алкоголь на голодный желудок. Кстати, углеводная пища может помочь уменьшить интоксикацию организма. И справляется с этим лучше, чем белковая пища.
- Стараться не смешивать алкоголь с газированными напитками. Алкоголь в сочетании с ними быстрее всасывается в кровь, поэтому можно и быстрее опьянеть. Лучше совместите алкоголь с фруктовыми соками или водой.
Напомним, ранее общенациональный опрос показал, что средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1440 гривен.