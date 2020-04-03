АКМУ пригрозил производителям антисептиков штрафом в 5% дохода за спекуляции на коронавирусе

COVID-19 РИА Новости

Штрафы будет касаться неточной информации относительно изделий фармацевтических компаний

Антимонопольный комитет Украины предостерег производителей от распространения ложной, неполной или неточной информации о антисептики. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Это же касается и дезинфекционных свойства спреев, растворов, гелей, салфеток и других средств, а также их способность уничтожать вирусы, в том числе и COVID-19, с целью привлечения потребителей.

Отмечается, что министр здравоохранения во время встречи с представителями украинских фармацевтических компаний отметил, что сейчас в Украине процедуру регистрации антисептических и стерилизующих средств законодательно заблокирован. По его словам, Правительство только собирается упростить указанную процедуру для борьбы с коронавирусом.

Поэтому АМКУ предупреждает производителей, что распространением информации (на упаковках, этикетках, в рекламе, информационных сообщениях и т. п), которая вводит в заблуждение потребителей, в частности может считаться:

стимулирование потребителей к приобретению продукции путем изложения информации с использованием производных от Коронавируса / COVID слов и/или визуального изображения вируса без достаточных оснований;

распространение необоснованной информации о способности товара влиять на вирусы, в том числе COVID-19, или повышение иммунитета;

указание информации относительно свойств средства, что не соответствует информации, указанной в технологической документации;

отсутствие или недостаточное количество действующего вещества в составе средства;

распространение вводящей в заблуждение информации о времени эффективного действия, минимально необходимого количества средства и тому подобное;

распространение информации, средство обезвреживает конкретный процент бактерий (95%, 99%, 99,9% и тому подобное) при отсутствии соответствующих испытаний;

отсутствие разрешительных документов, предоставленных уполномоченными органами.

В случае выявления фактов распространения объектами хозяйствования информации, которая вводит потребителей в заблуждение, АМКУ примет все предусмотренные Законом “О защите от недобросовестной конкуренции” мероприятия, в том числе и наложение штрафов в размере до 5% дохода компании за предыдущий год.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения предоставила рекомендации по приготовления антисептического средства в домашних условиях из недорогих составляющих, которые можно приобрести в аптеке.