Академия медицинских наук "впаривает" правительству несуществующее лекарство от коронавируса

Виталий Цимбалюк УНИАН

Президент Академии медицинских наук Виталий Цимбалюк написал письмо на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой внедрить для профилактики и лечения COVID-19 спиртовую настойку "Протефлазид".

При этом "лекарство" не включено в международные протоколы, не имеет доказанной эффективности и не изучено в реальных научных исследованиях, пишет "Апостроф" в статье "Протефлазид" - отличное средство для... дезинфекции рук".

"Яркий пример "фуфломицина" - пресловутый "Протефлазид", который снова вынырнул из забытья и теперь часто упоминается в медиа. Производитель называет это зелье препаратом для лечения вирусов герпеса, гепатитов, гриппа, ОРВИ и даже ВИЧ-инфекции, а с недавнего времени – и потенциальным лекарством от COVID-19", - отмечается в публикации.

Как оказалось, "Протефлазид" на 96% состоит из спирта, а также из двух трав – вейника и щучки. В украинских аптеках такое "чудо-зелье" продают по цене от 300 до 600 грн за флакон.

Производителем препарата является компания "Экофарм", а активную компанию по его продвижению возглавил заместитель директора этой фирмы Александр Гриневич.

И Цимбалюк, и Гриневич ссылаются на результаты компьютерного моделирования в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Академии медицинских наук Украины. В результате этого моделирования появился отчет, где было сказано: "выводы, полученные с использованием компьютерного моделирования и исследования на культурах клеток, указывают на возможную эффективность препарата "Протефлазид" для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019".

Как отмечается в статье, "компьютерное моделирование" лекарства, которое предлагают принимать живым людям, это, примерно, как "компьютерное моделирование взятия Москвы за 3 дня" - ничего общего с реальной жизнью и с реальным лечением не имеет.