Академик Пешко призвал президента разрешить вопрос с закупкой российской вакцины от коронавируса

Приводим его текст дословно:

Уважаемый Владимир Александрович!

Эпидемия коронавируса в Украине набирает угрожающих масштабов. Прирост заболевших в 11-12 тысяч человек за сутки очень быстро поставит разваленную отечественную систему здравоохранения на колени. Украинцев просто негде будет лечить и люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи. Это ужасная перспектива, которую карантин выходного дня, к сожалению, не сможет предотвратить.

Сегодня уже всему научному сообществу очевидно, причем, не только в Украине, но и во всем мире, что для борьбы с эпидемией необходимо принимать любые меры, которые позволят поднять Т-клеточный иммунитет, что в свою очередь поможет привести к усилению защитной реакции каждого человека, в том числе всех украинцев по отношению к коронавирусу и другим вирусам гриппа, парагриппа, и в целом ко всем вирусным и онкологическим заболеваниям, за счет создания перекрестного иммунитета. Поэтому, как и другим странам, Украине нужна вакцина от коронавируса. Сегодня страны мира договариваются о поставках и совместном производстве будущих вакцин. А многие из них уже заключили контракты с Российской Федерацией, которая уже имеет разработанную и лицензированную вакцину "Спутник V". На этом основании я считаю, что применение российской вакцины для лечения коронавируса является абсолютно верным и необходимым действием со стороны украинских властей.

Российский препарат создан на основе аденовируса. Известно, что подобные вакцины уже использовались в десятках и сотнях тысяч доз, они считаются надежными и дают иммунитет на очень длительное время. По данным директора научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, чьё учреждение и разработало вакцину, клеточный иммунитет к коронавирусу после применения препарата "Спутник V" может сохраняться до двух лет. Чего вполне достаточно, чтобы пресечь цепочку распространения вируса.

Кроме того, Россия уже зарегистрировала и вторую вакцину - "ЭпиВакКорона" производства научного центра "Вектор". Она проходит пострегистрационные исследования. А центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года. При этом вакцина фирмы Pfizer, о которой так много говорят в последнее время, имеет логистические проблемы, связанные с условиями хранения, что в условиях Украины может быть очень большой проблемой. Кроме того, данная вакцина намного дороже российского аналога. Помогите решить данный вопрос позитивно, чтобы не пострадал украинский народ. Чтобы, в конечном счете, мы приобрели российскую вакцину или еще лучше наладили ее производство, создав украинские фармацевтические предприятия и одновременно наращивая экономический потенциал Украины.

Я знаю Вас, уважаемый Владимир Александрович, как отзывчивого, доброго и гуманного человека, поэтому обращаюсь именно к Вам и прошу Вас дать соответствующие распоряжения правительству Украины для немедленного решения вопроса! Либо о закупке готовой вакцины либо о приобретении у РФ технологии для самостоятельного производства. Начало немедленного производства данной вакцины на отечественных фармацевтических предприятиях, будет способствовать не только помощи здравоохранению Украины, но и развитию фармакологической индустрии, а значит появлению новых рабочих мест, повышению заработных плат, как минимум сотрудникам фармацевтической отрасли.

Мы украинцы должны принять единственное правильное решение и закупить у России максимальное количество доз для вакцинации граждан Украины с целью прекращения распространения вирусной инфекции и спасения жизней наиболее уязвимых категорий граждан нашей страны - людей, болеющих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, с онкологией и т. д. Ведь это чьи-то дедушки и бабушки, отцы и матери, это члены одной большой семьи - Украины.

Я призываю Вас, Владимир Александрович, отбросив все политические разногласия, подумать о спасении жизней тысяч украинцев! Ведь они могут умереть от смертоносного вируса в ближайшие месяцы. Европейский Союз, несмотря на режим санкций против РФ, может себе позволить использование российской вакцины на своей территории. Эту вакцину закупают такие страны как Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция, Индия. Почему же Украина не готова поставить жизнь человека выше политики?

Глубокоуважаемый, Владимир Александрович прошу Вас договориться с Владимиром Путиным, по этому важнейшему для нашей страны вопросу. Или же обратиться к Виктору Медведчуку, который уже провел переговоры с российским руководством по поводу закупки вакцины.

Все мы обязаны в первую очередь думать об украинском народе. Политика подождет. Люди хотят жить. Пожалуйста, приобретите вакцину, дайте украинцам шанс выжить!