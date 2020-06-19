Аэропорт "Львов" возобновил международные рейсы
Во Львове начали принимать рейсы из Германии, а также отправлять пассажиров за границу
В пятницу, 19 июня, Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого возобновил обслуживание международных авиарейсов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.
Как отмечается, в этот день аэропорт принимает рейсы из Германии и отправляет пассажиров в города ФРГ.
В частности, регулярное пассажирское авиасообщение происходит по направлениям:
- Львов - Берлин,
- Дортмунд - Львов,
- Львов - Дортмунд,
- Берлин - Львов.
"Авиация понемногу начинает восстанавливаться и это не может не радовать. Летайте безопасно", – отметил Криклий в Telegram-канале.
Напомним, накануне министр инфраструктуры сообщил, что с 1 июля украинские туристы смогут путешествовать самолетами в Турцию без обязательной самоизоляции и тестирования на коронавирус COVID-19.
По словам Криклия, аэропорты готовы обеспечить максимальный уровень безопасности пассажиров и придерживаться всех необходимых норм: температурный скрининг работников и пассажиров, масочный режим, другие средства индивидуальной защиты и постоянная дезинфекция.