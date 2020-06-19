Аэропорт "Львов" возобновил международные рейсы

Аэропорт "Львов" возобновил международное авиасообщение Telegram-канал Владислава Криклия

Во Львове начали принимать рейсы из Германии, а также отправлять пассажиров за границу

В пятницу, 19 июня, Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого возобновил обслуживание международных авиарейсов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

Как отмечается, в этот день аэропорт принимает рейсы из Германии и отправляет пассажиров в города ФРГ.

В частности, регулярное пассажирское авиасообщение происходит по направлениям:

Львов - Берлин,

Дортмунд - Львов,

Львов - Дортмунд,

Берлин - Львов.

"Авиация понемногу начинает восстанавливаться и это не может не радовать. Летайте безопасно", – отметил Криклий в Telegram-канале.

Напомним, накануне министр инфраструктуры сообщил, что с 1 июля украинские туристы смогут путешествовать самолетами в Турцию без обязательной самоизоляции и тестирования на коронавирус COVID-19.

По словам Криклия, аэропорты готовы обеспечить максимальный уровень безопасности пассажиров и придерживаться всех необходимых норм: температурный скрининг работников и пассажиров, масочный режим, другие средства индивидуальной защиты и постоянная дезинфекция.