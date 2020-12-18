Адвокат Татарова обвинил СМИ в распространении фейков и уточнил, что за подозрение выдвинули чиновнику

Олег Татаров Фото из открытых источников

Адвокат заместителя главы Офиса президента Александр Кузьменко заявил, что средства массовой информации распространяют недостоверные сведения о предмете досудебного расследования в уголовном производстве, в котором якобы сегодня уведомили о подозрении его клиента - Олега Татарова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

"Средствами массовой информации распространяются недостоверные сведения о предмете досудебного расследования в уголовном производстве, в котором якобы сегодня уведомили о подозрении моего клиента Олега Татарова. Так, по сообщениям СМИ, речь идет о деле "квартир для Нацгвардии". На самом деле речь идет о фальсификации НАБУ уголовного производства о скидке на парковочное место в одном из жилых комплексов Киева", - отметил он.