Адвокат потерпевших по делу MH17 предположил, что в суде прозвучит имя Путина

Адвокат Джерри Скиннер Фото из открытых источников

По его словам, могут всплыть и фамилии приближенных к президенту РФ советников

Адвокат родственников погибших в деле MH17 Джерри Скиннер утверждает, что во время судебного заседания есть вероятность услышать о причастности президента РФ Владимира Путина к сбитию лайнера, хотя, по его мнению, услышать удастся немного.

Об этом он сказал в интервью DW.

"Думаю, мы услышим и о господине Путине. Не думаю, что мы узнаем много. Но по моему личному мнению, такое мощное и высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было бы санкционировано на самом высоком уровне", - отметил он.

По его мнению, Путин мог дать разрешение на запуск оружия.

"Все произошло именно так, как это произошло. Именно потому, что господин Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью", - отметил Скиннер.

При этом адвокат предположил, что могут всплыть и фамилии приближенных к президенту России советников.

"Вероятно, мы услышим фамилии приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на Востоке Украины", - сказал он.

Джерри Скиннер считает, что приговор по этому делу можно будет услышать через год и даже больше.

Кроме этого, он добавил, что Россия тормозила процесс вручения повесток обвиняемым в суд.

"Самое интересное в первый день заседаний было услышать через какие преграды им (прокурорам) пришлось пройти, чтобы вручить обвиняемым повестки в суд. И о том, насколько Россия пыталась усложнить это все - ставила преграды, тормозила. Думаю, и сам процесс займет немало времени", - пояснил Скиннер.

Напомним, 7 марта, Европейский Союз объявил о начале уголовного процесса в деле сбития рейса МН17 над восточной частью Украины в 2014 году.

Впоследствии судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел рассказала, что на данный момент в деле о сбитии малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе есть лишь один обвиняемый.

Как сообщалось, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группу от Украины в деле МН17.

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10 марта стало известно, что в Нидерландах продолжат рассмотрение дела о сбитии самолета рейса МН17 23 марта после того, как суд рассмотрит заявления сторон обвинения и защиты.