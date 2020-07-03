Адвокат опроверг вручение Злочевскому подозрения

Николай Злочевский Фото с открытых источников

По состоянию на сегодняшний день бывшему министру экологии Николаю Злочевскому не поступало никаких подозрений. Об этом телеканалу "112 Украина" рассказал его адвокат Петр Бойко. Он подчеркнул, что заявления пресс-служб НАБУ и САП о вручении подозрения не соответствует действительности.

"В ответ на сообщение пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) от 01.07.2020 об объявлении подозрения Злочевскому Н.В. заявляю, что до этого времени никакого сообщения о подозрении моему клиенту в определенном Законом порядке не поступало. Информация НАБУ и САП об отправке текста подозрения средствами телефонной связи или же другими инновационными методами, не соответствует действительности и не согласуется с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины", - подчеркнул адвокат.

Бойко также добавил, что тот факт, что Злочевский в течение последних лет постоянно проживает за пределами Украины, требует от органа досудебного расследования осуществления уведомления о подозрении только в порядке международно-правовой помощи. Адвокат подчеркнул, что "если орган досудебного расследования считает необходимым официально обвинить Злочевского Н.В. в нарушении каких-либо законов Украины, то для начала детективам НАБУ и прокурорам САП стоило бы самим придерживаться процессуальных законов".

"Вместе с тем безосновательное распространение сведений о том, что мой клиент был единственным заинтересованным лицом в закрытии уголовного производства по так называемому "делу Курченко", является информационной спекуляцией, поскольку в ней фигурирует свыше 100 лиц с процессуальным статусом подозреваемых и обвиняемых, а фамилия Злочевского Н.В. была искусственно вмонтирована в это дело силами одиозного прокурора Кулика К. Г. для создания соответствующего политико-информационного повода", - добавил Бойко.

Адвокат призвал НАБУ и САП "действовать исключительно в предусмотренный законом способ и не выходить за пределы предоставленных полномочий", поскольку "абсолютно все голословные сообщения, предположения и разного рода инсинуации вокруг фамилии Злочевского Н.В. отнюдь не будет способствовать объективному и беспристрастному расследованию".