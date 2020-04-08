Нападение на бизнесмена в Николаеве: Адвокат Титова назвал приметы стрелка

Бизнесмен Михаил Титов Фото из открытых источников

По версии следствия, нападавший был один

Стрелок, напавший на бизнесмена Михаила Титова, известного в Николаеве по прозвищу Мультик, был крепкого телосложения и имел примерно 170 сантиметров роста. Об этом сообщил адвокат потерпевшего Сергей Войченко, передает местное издание "Новости-N".

"Стрелок был крепкого телосложения, рост - примерно 170 сантиметров, на нем была кепка, которую он надвинул на глаза, а на лице - медицинская маска, как утверждают очевидцы, черного цвета, в руках он нес спортивную сумку", - отметил адвокат.

По версии следствия, стрелок был один, а карантинные мероприятия способствовали совершению преступления, так как злоумышленник находился в медицинской маске.

"Надо учитывать, что карантин также способствовал совершению преступления, так как преступник находился в медицинской маске и это не вызывало ни у кого никаких подозрений. И даже те, кто его видел, распознать какие-то приметы не смогли, поскольку он в маске", - добавил Войченко.

Новости по теме: В Николаеве стреляли в бизнесмена и авторитета "Мультика"

Отметим, детали нападения на бизнесмена Михаила Титова и о его личности можно почитать в нашем большом материале здесь.