Адаптивный карантин: В Минздраве разъяснили нововведения о "цветных" зонах

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

В Украине будет выделено четыре "цветные" зоны, в зависимости от распространения коронавируса

С 1 августа в Украине адаптивный карантин будет работать по новой схеме. Усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Украинскому радио".

По его словам, в Украине будет выделено четыре "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

"Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен в или зеленую, или желтую, или оранжевую, или в красную зону. Красная - это самая критическая", - отметил Виктор Ляшко.

Он добавил, что ослабление карантина будет происходить, если заболеваемость будет снижаться в течение трех дней подряд.

"И если есть красная зона, то он (карантин, - ред.) длится до того времени, пока вклад в общую заболеваемость в области этот регион не уменьшит и не перейдет или в оранжевую, или желтую, или зеленую. И тогда, как только три дня мы видим, что уже показатель лучше, мы тогда переводим этот район в другую зону", - разъяснил главный санитарный врач.

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Напомним, накануне Кабинет министров Украины продолжил адаптивный карантин до 31 августа. Общие правила, по которым будет жить страна в условиях продленного адаптивного карантина, не меняются - масочный режим, социальная дистанция и антисептики.