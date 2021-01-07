90-летний хореограф Григорий Чапкис во второй раз попал в больницу

Григорий Чапкис Фото из открытых источников

О состоянии здоровья танцора не сообщается

Известный украинский хореограф Григорий Чапкис, который недавно был госпитализирован с двусторонней пневмонией, снова оказался в больнице. Об этом рассказал сын артиста Грег на своей странице Instagram.

"Пожалуйста, молитесь за моего отца, он снова в больнице", - написал Грег, проживающий в Соединенных Штатах. При этом никаких других подробностей о состоянии своего отца он не рассказал.

Instagram / Greg Chapkis

Отметим, Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонним воспалением легких в декабре прошлого года. Он лежал в ортопедическом отделении, потому что профильные стационары были переполнены. Танцор чувствовал слабость и ему было трудно дышать, однако тест на коронавирус тогда показал отрицательный результат.

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Напомним, ранее народный артист Украины Григорий Чапкис признался, что после рождения его лицо было густо заросшее волосами, из-за чего его даже хотели утопить, как котенка.