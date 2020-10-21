90% инфицированных COVID-19 перенесут болезнь бессимптомно, или в легкой форме, – эксперт

Телеканал ZIK

Лишь 5% инфицированных потребуется больничный уход

Во всех научных источниках пишет, что когда человек инфицирован, 90% людей перенесут инфекцию так, что либо вообще не заметят, что она есть, либо в очень легкой форме.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Виктор Сердюк прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае, если в Украине ежедневно будут выявлять 9,5 тыс. больных COVID-19, то страна перейдет к жестокому карантина.

В частности, Сердюк подчеркнул, что в украинском обществе несколько неправильно трактуется и воспринимается информация относительно инфицированности COVID-19.

"10 или больше тысяч больных на коронавирус, те данные, которые мы получаем, это не больные, а инфицированные. И везде, во всех научных источниках пишет, что когда человек инфицирован, 90% людей перенесут эту инфекцию так, что или вообще не заметят, что она есть, или в очень легкой форме. Поэтому сказать, что это больные, эти 90%, нельзя", – заявил эксперт.

5% инфицированных, добавил Виктор Сердюк, в которых будет наблюдаться средняя тяжесть течения болезни, могут быть дома, принимать лечение, и абсолютно нормально перенести инфекцию.

Зато другим 5%, продолжил Сердюк, понадобится больничный уход.

"Остается 500 человек, которым действительно нужно, чтобы они были в больнице под наблюдением. А сейчас что мы видим? 10 тысяч больных и всех в больницу загнать? Во-первых, это невозможно, никаких коек не хватит", – прокомментировал президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.

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Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сейчас в больницах Украины, подготовленных на период эпидемии COVID-19, больными или пациентами с подозрением на коронавирус занято 22 977 коек.

В Киеве, к примеру, в стационарах лечится 1761 больной на коронавирус, из них 29 детей, 367 пациентов – в тяжелом состоянии, 621 получает кислородную поддержку, 31 находится под аппаратами ИВЛ. Еще 173 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Между тем за последние сутки по стране зарегистрирован антирекорд - 6719 новых больных коронавирусом. К тому же ни один регион не готов к ослаблению карантина, а "зеленых" областей всего несколько по стране.