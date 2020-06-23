8 месяцев "на простое": Михаил Волынец анонсировал масштабные шахтерские протесты

Михаил Волынец Скриншот видео

Акции начнутся в конце июня

Горняки из государственных и частных шахт прибудут в Киев на акции протеста 29-30 июня.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Гость студии отметил, что за последние восемь месяцев в Украине все шахты без исключения, в том числе и частные, простаивают.

"И даже частные шахты. Шахта "Краснолиманская", которая процветала, там 8 месяцев задолженность по заработной плате. Обогатительные фабрики тоже по этой причине остановились", – отметил Михаил Волынец.

Гость студии отметил, что шахтеры из государственных и частных шахт уже сегодня должны были приехать в Киев, но в связи с тем, что на этой неделе не будет происходить заседаний Верховной Рады, горняки решили, что прибудут в Киев 29-30 июня.

"И они отсюда не собираются уходить", – отметил Михаил Волынец.

Он добавил, что в украинской угольной отрасли задействованы 80 тысяч человек, однако с этой отраслью тесно связаны коксохимическая, химическая промышленность, энергетика, металлургия и т. д., и это все сегодня "на простое".

Напомним, в феврале тогда еще министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль заявил, что сегодня в Украине есть 33 государственные шахты, из них 22 шахты теоретически и расчетно являются неперспективными. Они не имеют перспективы, потому что истощаются. Ярко эффективными в Украине есть только четыре государственные шахты.

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