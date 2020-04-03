8,5 тысяч украинцев за рубежом настаивают на скорейшем возвращении домой, - Кулеба

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На границе с Украиной "застряли" 140 украинцев

В украинские дипломатические учреждения за рубежом обратилось 8,5 тыс. граждан с просьбой как можно скорее эвакуировать их в Украину в связи с пандемией COVID-19. Об этом во время своего брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Интерфакс-Украина.

"На данный момент в программе "Защита" - речь будет идти о количестве граждан, которые обратились за помощью к иностранным дипломатическим учреждениям Украины - принимают участие 13 тыс. 787 граждан Украины... Из этих 13 тыс. 787 граждан 8 тыс. 538 настаивают на возвращении в Украину как можно быстрее", - сказал Кулеба.

По словам министра, на границе с Украиной "застряли" 140 украинцев, которые сейчас имеют проблемы с жильём.

"Мы пытаемся им максимально помогать. У нас есть случаи, когда получается благодаря сотрудничеству с местным бизнесом или церковью решать вопрос проживания", - добавил Кулеба.

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Напомним, правительство планирует ввести временные ограничения на пребывание людей на улице во время карантина.