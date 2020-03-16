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74 украинца возвращаются в Украину из Ливана, - МИД

Иллюстративное фото

 Фото из открытых источников

Гражданам Украины была оказана соответствующая консульско-правовая помощь и сопровождение

Посольство Украины в Ливане в сотрудничестве с авиакомпанией "BravoAirways" в срочном порядке способствовало возвращению на Родину 74 граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Как отмечается, для своевременного возвращения украинских граждан на родину Посольство Украины в Ливане в сотрудничестве с ливанскими органами и авиакомпанией BravoAirways способствовало перенесению регулярного рейса по маршруту Бейрут-Киев на понедельник 16 марта.

"Гражданам Украины была оказана соответствующая консульско-правовая помощь и сопровождение в связи с завершением срока действия видов на жительство и разрешений на проживание. Все граждане Украины, которые изъявили желание вернуться в Украину – вылетели указанным рейсом. Приветствуем на родной земле!" - говорится в сообщении.

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в МИД Украины за помощью обратился 1791 украинец, который не смог выехать из страны пребывания в связи с пандемией коронавируса.

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