60% медиков – пенсионного возраста: Ольга Богомолец предостерегла, что через 10-15 лет будет провал

Ольга Богомолец. Фото: ZIK

Вопросов очень много, но пути решения есть, подчеркнула заслуженный врач Украины

В Украине 60% медиков – это люди пенсионного возраста, через 10-15 лет в медицинской сфере будет провал, притом, провал будет не только в количестве, но и в качестве работы медиков.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила заслуженный врач Украины, народный депутат Украины VIII созыва Ольга Богомолец.

Ольга Богомолец отметила, что украинские медики уже много лет живут в условиях "подвешенной перспективы" и непонятного будущего. Она напомнила, что еще раньше, во время работы в Верховной Раде Украины, обращала внимание правительства на то, что в Украине 60% медиков – это люди пенсионного возраста.

"То есть это означает, что через 10-15 лет у нас будет просто провал. И даже если интернов уже будет госзаказ, которого сегодня практически нет, будут люди, которые будут обязаны отработать семейным врачом в регионах где-то, то у нас будет провал не только в количестве, но и в качестве, потому что люди пенсионного возраста уйдут, а те молодые, которые еще не выехали, они еще не набрались опыта, будут проводить эксперименты, делать собственные ошибки на здоровье людей, что, на мой взгляд, абсолютно недопустимо", – подчеркнула Ольга Богомолец.

Она добавила, что в сфере патанатомии не хватает 60% персонала. Именно эта служба отвечает за выявление ошибок врачей, но она на сегодня просто парализована, констатировала Ольга Богомолец.

"Вопросов очень много, но пути решения есть", – резюмировала медик.

Как сообщали, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет о необходимости существенного повышения зарплат врачам и медицинским работникам, иначе они уедут за границу.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что заработная плата врача в Украине должна начинаться с 22-25 тысяч гривен.