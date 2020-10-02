$500 млн от Microsoft: В Минцифры объяснили, куда инвестируют средства

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По словам специалиста, над подписанием меморандума команда работала полтора месяца

Компания Microsoft инвестирует $500 млн в улучшение и строительство серверной инфраструктуры, а также в образование украинцев. Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам развития ІТ Александр Броняков.

"Эта сумма состоит из нескольких составляющих. Действительно, там есть часть суммы, это то, что планирует Microsoft инвестировать в улучшение и построение серверной инфраструктуры. То есть это будет оборудование, это будет непосредственно какое-то подключение, какие-то сооружения, которые будут в будущем представлять собой дата-центры, я так понимаю. Но первый этап – они будут строить на существующей инфраструктуре, но это будет Azure, их облачный сервис.

Вторая часть там достаточно большая. Они планируют какую-то нагрузку на их инфраструктуру, в зависимости от того, какие государственные или частные компании будут использовать украинские и из наших соседей, будут использовать Azure как облачный сервис, как место, где они хранят свои данные", - сказал Броняков.

Он отметил, что Microsoft планирует проинвестировать определенную часть денег в то, чтобы украинским студентам предоставить помощь. Один из вариантов - это бесплатные курсы.

По словам специалиста, над подписанием меморандума команда работала полтора месяца.

"Был проведен анализ. По результатам этого анализа оказалась сумма близко к 500 миллионам. Я не владею механикой, как они это анализировали, но работала команда Microsoft совместно с нами, с государственными и частными предприятиями, они предоставляли определенные ответы, был проведен анализ – и так появилась сумма", - добавил Броняков.

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Напомним, американская компания Microsoft инвестирует 500 млн долларов в развитие облачных сервисов Azure в Украине. Соответствующий меморандум компания подписала с Министерством цифровой трансформации Украины.

В частности, меморандум предусматривает, что выделяемые средства будут направлены на строительство двух дата-центров американской компании в Украине. В документе также говорится о скидках или специальных условиях для украинских госорганов и организаций на Microsoft.Azure, Office 365 и других облачных сервисов.