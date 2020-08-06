30 украинцев в Бейруте попросили денежную помощь, у троих серьезно повреждено жилье

Последствия взрыва в Ливане Фото из открытых источников

В целом украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после взрыва в порту Бейрута в Посольство Украины в Ливане обратились 30 украинцев с просьбой о выплате денежной помощи. Об этом Кулеба заявил во время брифинга 6 августа, сообщает УНИАН.

По его словам, по состоянию на 9 утра погибших или пострадавших в результате взрыва в Ливане нет. Однако, три украинские семьи из Бейрута обратились в посольство по поводу повреждения их жилья. В частности, одна украинка сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые понесла.

По словам министра, украинское посольство занимается судьбой этих граждан.

"Мы будем оказывать им необходимую поддержку, в том числе, есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Сейчас работаем над решением этого вопроса так же", – подчеркнул Кулеба.

Новости по теме: Взрыв в порту Бейрута - плохие новости и для Украины тоже

Также глава МИД прокомментировал информацию СМИ о том, что на двух грузовых судах, прибывших в порт Бейрута, находились граждане Украины. По его словам, пока эти данные не подтверждаются.

"По нашей информации, экипаж этих кораблей состоял исключительно из иностранцев", – добавил Кулеба.

Новости по теме: Взрыв в Бейруте: Мосийчук заявил о необходимости ревизии складов с опасными веществами в Украине

Напомним, 4 августа, в порту Бейрута прогремели два мощных взрыва, в результате чего погибло более 100 человек, еще примерно 5 тысяч пострадали.

По данным Высшего Совета обороны Ливана, взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) с судна российского бизнесмена. Перед этим СМИ сообщали, что взрыв произошел во время сварочных работ.