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30 тысяч на инфаркт, 27 – на инсульт: Кабмин изменил тарифы на лечение

Фото из открытых источников

Больше половины смертей в Украине вызывают сердечно-сосудистые заболевания, в связи с этим будут изменены тарифы на лечение инфаркта и инсульта

Кабминет министров Украины изменил некоторые тарифы, по которым происходит лечение граждан Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 19 июня, сообщает УП

"Подразумевается, что государство будет тратить больше средств на пациентов и врачам не надо будет экономить на лечении украинцев", – пояснил Шмыгаль.

Как отмечается, 65 процентов смертей в Украине вызывают сердечно-сосудистые заболевания. В связи с этим глава правительства подчеркнул, что тарифы на лечение острого инфаркта миокарда и острого мозгового инсульта будут изменены. 

Так, теперь на лечение инфаркта миокарда будет выделено 30 109 гривен (ранее было 16 001 грн). Тогда как на борьбу с острым мозговым инсультом предоставят 26 947 гривен вместо прежних 19 332.

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"Также мы добавляем на экстренную помощь существенно увеличивая ставку на предоставление этой помощи. Общая сумма будет 1 миллиард 260 миллионов гривен... Изменения начнут действовать начиная с июля этого года", – добавил Шмыгаль.

Напомним, в этот день Денис Шмыгаль также сообщал, что Министерство здравоохранения в течении нескольких дней предоставит четкий план пересчета второго этапа медицинской реформы. По словам премьера, это должно решить проблему финансирования больниц.

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