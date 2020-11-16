27 парламентариев сейчас болеют COVID-19, более 90 - уже одолели болезнь, - Кондратюк

Заместитель председателя ВРУ констатировала, что ситуация с коронавирусом в стенах Верховной Рады непростая

27 народных депутатов и 24 работника Аппарата ВРУ сейчас болеют COVID-19, более 90 парламентариев уже одолели болезнь.

Об этом во время заседания Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) ВРУ, которое транслировал телеканал ZIK, заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"У нас очень непростая ситуация, которая касается COVID-19, и в стенах парламента. У нас сейчас 27 больных народных депутатов. Всего у нас переболели более 90 депутатов. Сейчас болеют у нас 24 работника аппарата ВРУ, которые реально работают, принимают решения. Поэтому, конечно, мы посоветовались сегодня с руководством фракций и групп, и понимаем, что мы завтра должны проработать полный сессионный день. Я вношу предложение, чтобы среда, четверг и пятница были у нас работой в комитетах ВРУ", – сказала Елена Кондратюк.

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Напомним, как стало известно, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Впоследствии первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19.