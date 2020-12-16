25 лет стажа и зарплата до 4 тыс. грн: Украинские медики назвали, какие мизерные выплаты получают в период пандемии

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Вознаграждение за труд является неадекватным, жалуются они

Украинские медики назвали, какие зарплаты получают в период противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Так, медсестра со стажем 25 лет имеет зарплату в размере 3843 гривни.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: Поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK заявила медсестра из города Боярка, глава ОО "Медицинское движение "Будь как Нина" Нина Козловская.

Работники медицинской отрасли говорят, что выйти на акцию под здание Кабинета министров Украины их заставила ситуация с зарплатами.

"У меня 25 лет медицинского стажа и высшая категория медсестры. Мой оклад составляет 3843 гривни", – отметила Нина Козловская.

Медсестра из Львова Оксана Слободяна рассказала, что в прошлом месяце получила 5663 гривни, а врач-хирург из Миргорода Алексей Чуприна, который работает на 1,5 ставки, имеет ночные смены, получает около 12 тыс. грн.

Медики говорят, что сейчас медицинская сфера держится на людях 1960-1970 годов рождения, ведь младшие специалисты находятся в процессе становления, однако они сомневаются, останется ли эта молодая замена работать в этой сфере, ведь вознаграждение за труд является неадекватным.

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Напомним, накануне Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году. Более подробно читайте по ссылке .

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, Верховная Рада не согласилась удвоить расходы на медицину в 2021 году. Министерство здравоохранения предложило начислять медработникам зарплату по аналогии с работниками прокуратуры.

Ранее глава парламента Дмитрий Разумков заявлял, что нехватку финансирования медицины хотят покрыть из спецфонда.