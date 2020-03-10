Более 20 погибших: В штабе ООС рассказали о потерях НВФ с начала месяца

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С начала месяца также были уничтожены три образца вооружения и военной техники противника

В начале марта 2020 года незаконные вооруженные формирования на Донбассе потеряли 21 бойца, ранены и травмированы еще 31. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

В пресс-службе добавили, что с начала месяца также было уничтожено три образца вооружения и военной техники противника. В частности, автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач – легкий бронированный.

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Напомним, во вторник, 10 марта, на Донбассе в результате боевых действий погибли двое военнослужащих Объединенных сил, а еще 9 украинских военных получили ранения.