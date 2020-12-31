2020 год стал для Украины годом тройного вызова, - политолог Якубин

Телеканал ZIK

К сожалению, власть не смогла справиться с вызовами уходящего года

2020-й год стал для Украины годом тройного вызова. К ситуации на Донбассе и сложному социально-экономическому положению добавился еще и коронавирус.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Алексей Якубин.

"Этот год для нас прошел как своеобразный вызов. У нас и так были вызовы, имею в виду проблемы, связанные с войной на востоке, сложной социально-экономической ситуацией. А в этом году добавилась еще ситуация, связанная с коронавирусом. То есть у нас такой год тройного вызова", – отметил Алексей Якубин.

Он добавил, что действующая украинская власть, принимая во внимание оценку ее деятельности от общества, не смогла справиться с вызовами уходящего года.

"Экзамен, как мы видим, власть не очень, мягко говоря, сдала", – акцентировал эксперт.

Якубин надеется, что власть сделает выводы, потому что в противном случае к трем кризисам добавится еще один – кризис легитимности.

"Потому что падение популярности власти означает, что власть легальна, но с легитимностью могут быть проблемы. И это будет такой дополнительный момент недоверия к ключевым государственным институтам, на которые влияет власть", – прокомментировал политический эксперт.

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Напомним, ранее политолог и политический эксперт Сергей Годный заявил, что Зеленский и его команда будут стараться дотянуть до осени, но внеочередных выборов парламента не избежать.