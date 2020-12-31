2020 год показал – если у тебя беда, рассчитывай сам на себя, – Куксин

Телеканал ZIK

Коронавирус показал, что украинцы в очередной раз выживают, отметил журналист

2020 год показал, что если вдруг у украинца беда, то он должен рассчитывать лишь на себя, а на государство, которому он платит налоги, надеяться не может.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все – украинцы" на телеканале ZIK заявил журналист, блогер Евгений Куксин.

Гость ток-шоу отметил, что в Украине люди все делают не благодаря, а вопреки всему, и коронавирус показал, что спасение утопающих в их же руках.

"К сожалению, этот год показал, что если вдруг у тебя беда, рассчитывай только на себя. Как минимум, на государство, которому ты платишь налоги, ты этого делать не можешь, потому что нам что предложили с самого начала: друзья, закрывайтесь по домам, если вы не умрете с голоду, то тогда вы выживете, и все у вас будет хорошо. Коронавирус показал, что украинцы в очередной раз выживают и живут не благодаря, а вопреки. Это хотя и печально, но этим, как минимум, мы должны гордиться и, как минимум, это наш большой плюс", – отметил Евгений Куксин.

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Журналист добавил, что когда мир охватила паника из-за пандемии, в Украине такого не наблюдалось.

Как сообщали, эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейман считает, что коронавирусная инфекция станет эндемичной болезнью.

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