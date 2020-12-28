2020 год – тревожный для шоу-бизнеса, но душа все равно поет, – Павел Зибров рассказал о творчестве во время пандемии

Павел Зибров Скриншот из видео

Певец поделился опытом выступлений в режиме онлайн

2020 год оказался тревожным для шоу-бизнеса и всей художественной отрасли, которая очень упала, однако пандемия закончится, и снова будут гастроли, а зрительные залы будут переполнены.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил эстрадный певец, композитор, народный артист Украины Павел Зибров.

Певец рассказал, что Новый год встретит не дома, а в гостях, и пошутил, что это будет бесплатный концерт для его друзей и близких. Павел Зибров отметил, что за 35 лет творческой деятельности случалось по-разному, поэтому встречать Новый год приходилось не дома, а в тех городах, куда он ездил выступать, причем не только в пределах Украины, но и за рубежом. А вот в этом году новогоднюю ночь он проведет с семьей и друзьями, ведь в связи с ситуацией в стране мало кто проводит корпоративы, отметил певец.

"Это год был тревожный для всего шоу-бизнеса, да и, в принципе, для всего искусства. Я хочу сказать, что и балет, и драма, и опера, и эстрада, и все, кто обслуживает, – это музыканты, технические службы, свет, звук, сцены кто ставит, – вся эта отрасль, безусловно, упала, и сильно упала. Поэтому скромно живем. Хочу сказать, что все скромно живут. Больше работаем в студии, больше работаем с поэтами, с режиссерами. Так или иначе, душа поет. Душа так или иначе садится за инструмент, творит, летает, потому что закончится пандемия – и привычная жизнь будет, и будут гастроли. Я уверен, что как только будет потепление, как говорят, в медицинской сфере, так залы будут забиты, рестораны будут забиты, будут делать свадьбы", – сказал Павел Зибров.

Певец отметил, что пассажиров в метро ежедневно гораздо больше, чем людей, которые собираются на концерты. По его мнению, во время дискотек соблюдать ограничения невозможно, и совсем другое дело, если люди находятся за столиками или же в зале театра. Павел Зибров считает, что людям следует дать возможность посещать концерты или театральные представления, чтобы они могли попеть, порадоваться или поплакать.

"Но без дискотек", – добавил он.

Павел Зибров рассказал, что в этом году он имел опыт выступлений в режиме онлайн: "Берешь гитару, садишься на диване, вот сейчас, например, и поешь, разговариваешь, рассказываешь какие-то интересные истории, они у тебя спрашивают. Они тебя все видят, тебе подпевают".

Певец призвал украинцев встречать Новый год в кругу друзей и семьи, ведь, говорит он, это семейный праздник. А если по каким-то причинам не удается быть рядом с самыми близкими людьми, следует обязательно позвонить и поделиться приятными эмоциями, посоветовал Павел Зибров.

Как сообщали, более 80% украинцев планирует встретить новый 2021 год дома, в кругу семьи. В то же время почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

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