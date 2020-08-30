1 сентября к Земле подлетит крупный астероид, - NASA

Фото из открытых источников

Скорость полета астероида составит 8,16 км / с

1 сентября рядом с Землей пролетит астероид размером с многоэтажный дом. Об этом свидетельствуют данные NASA.

В частности, сближение астероида с Землей ожидается в 19:12. Небесное тело имеет размер от 22 до 49 метров и пролетит на расстоянии около 120 тысяч километров. Скорость полета астероида составит 8,16 км / с.

Для сравнения: расстояние от Луны до Земли составляет 384,4 тысяч километров.

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Напомним, ранее в NASA сообщали, что в сторону Земли летит астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров. Отмечается, что минимальное расстояние, на которое к нашей планете подойдет астероид, в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.