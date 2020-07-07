16 украинцев из изолятора аэропорта Афин 7 июля вернутся в Киев, – Кулеба

Дмитрий Кулеба Фейсбук МИД Украины

Граждане Украины вернутся двумя рейсами за средства авиакомпаний

Граждан Украины, которых не впустили в Грецию и которые трое суток находятся в изоляторе, сегодня, 7 июля, вернутся домой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, который транслировала пресс-служба МИД.

"Для граждан Украины, которые застряли в Афинах, сейчас забронированы билеты на два авиарейса, которые состоятся сегодня. Первый запланирован на 17:10 и второй – 21:55", - сообщил глава МИД.

Он добавил, что 12 граждан вернутся рейсом Ryanair, а еще четверо - рейсом Wizz Air, за счет авиакомпании.

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Напомним, 4 июля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева. Пассажиров не пропустили из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Позже к украинцам пустили консула, который передал им вещи первой необходимости, в том числе еду и воду.

Впоследствии украинские консулы начали сотрудничество с государственными структурами Греции для того, чтобы к украинцам, которых задержали в аэропорту, не применили процедуру депортации.