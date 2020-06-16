15 профессиональных активистов требовали от "Слуги народа" запретить зверофермы

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Инициатор кампании "Хутро OFF" Павел Вышебаба собрал под офисом партии "Слуга народа" 20 человек, среди которых были подростки и профессиональные активисты. Экоактивисты требовали принять закон 2360 о запрете норковых ферм.

Собравшиеся высказывали свои требования к депутатам "защитить животных".

Немногочисленный митинг показал, что проблема норковых ферм не является актуальной для сегодняшнего общества.

"Мы видим одну десятимиллионную долю избирателей, которая верит профессиональным экоактивистам, отрабатывающим заказ конкурентов. Украина занимает 1% мирового рынка меха и имеет потенциал для наращивания до 10%. Конечно, лидерам рынка это не нравится, и они используют зоозащитников для уничтожения отрасли. Даже инициаторы закона 2360 не вчитывались в его суть и не понимают реальных последствий после его принятия", - говорит президент Ассоциации звероводов Украины Владимир Федина.

Профессиональный активист, участвующий в различных общественных движениях в том числе и в пикете под офисом "Слуги народа", Виталий Черняховский продемонстрировал поверхностное знание проблемы.

Что Вы будете делать с 50 тоннами отходов?

А также обвинил власть в воровстве:

Справка. По состоянию на сегодня члены АЗУ вложили около 106 млн долларов США инвестиций в развитие аграрного сектора Украины, обеспечили работой около 1500 работников, проживающих преимущественно в сельской местности, ежегодно обеспечивают от 53 до 70 млн долларов США экспорта отечественной продукции и валютных поступлений в Украину, а также платят в бюджеты всех уровней, включая бюджеты сельских советов, более 70 млн грн в год налоговых платежей. Норковые фермы перерабатывают около 50 тысяч тонн отходов птицефабрик и рыбозаводов, непредназначенных для употребления в пищу человеком.