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12 украинцев борются с коронавирусом за рубежом, одна женщина умерла, - МИД

фото - из открытых источников

Сейчас 744 украинца находятся на карантине в других странах

12 граждан Украины проходят лечение от COVID-19 за рубежом, одна украинка умерла в Италии. Об этом сообщила пресс-служба МИД в Facebook.

В частности, в Германии на лечении находится 5 граждан Украины, в Италии и Польше - по 2, в Молдове, ОАЭ и Доминиканской республике - по 1 соответственно.

Сообщается, что от болезни умерла одна украинка в Италии. 

В МИД также отметили, что сейчас 744 украинца за рубежом находятся на карантине, из них наибольшая доля в Египте - 712.

Вместе с тем в ведомстве сообщили о том, что 5 граждан выздоровели: 4 - в Японии, 1 - в Италии.

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Напомним, в Украине зафиксированы 14 случаев инфицирования COVID-19, два из них – летальные.

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