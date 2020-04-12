11-летняя украинка сшила две тысячи масок и подарила их людям

11-летняя школьница шьет по 70 масок в день Facebook

С тканью девочке помогают местные жители и другие неравнодушные

Школьница из города Балаклея Харьковской области Алиса Пономаренко сшила две тысячи защитных масок и бесплатно отдает их людям, которые в этом нуждаются. Об этом сообщила мама девочки в Facebook и МГ "Объектив".

Как отмечается, с начала карантина девочка была обеспокоена тем, что не все люди могут купить себе защитные маски. В связи с этим девушка предложила маме шить маски и дарить их. С того времени Алиса проводит все свободное время за швейной машинкой и шьет примерно 70 масок за день.

Пока девушка сшила примерно две тысячи масок и подарила их людям. В частности, недавно школьница передала новую партию для семейных врачей.

По словам девочки, ткань ей передают неравнодушные люди, однако ткань почти закончилась. Несмотря на это школьница убеждена, что масок хватит всем.

Напомним, недавно на Закарпатье прибыла вторая очередь помощи от председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В частности, было передано медицинские маски, защитные костюмы, дезинфицирующее вещество и тесты на коронавирус.