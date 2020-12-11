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11 декабря к Земле приблизится астероид размером с Биг-Бен

Фото из открытых источников

Он летит со скоростью 7 км в секунду

К Земле приближается очередной астероид, который сегодня, 11 декабря, пролетит мимо нашей планеты. Об этом сообщает Национальное космическое агентство США (NASA).

Которую отмечается, астероиду присвоено имя 2020 VC7. Он окажется в непосредственной близости к Земле в 2:03 ночи в субботу, 12 декабря, или в 15:03 по Гринвичу в пятницу, 11 декабря. Несмотря на то, что космическое тело пролетит на достаточно большом расстоянии от нашей планеты, его классифицировали как "астероид сближается с Землей".

Примечательно, что астрономам удалось точно измерить ширину 2020 VC7. Она составляет 97 метров, что примерно равно высоте лондонского Биг-Бена. Сейчас астероид летит в космосе со скоростью почти 7 километров в секунду. Несмотря на то, что он не так быстр по сравнению с другими астероидами, он движется в 20 раз быстрее, чем скоростной шар.

Сочетание такой скорости и его устрашающих размеров указывает на то, что если бы этот астероид врезался в Землю, это привело бы к катастрофе. Однако бояться нечего – траектория его полета безопасна для жителей Земли.

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Ранее сообщалось, что японский межпланетный зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу.

Впоследствии, японское агентство аэрокосмических исследований JAXA показало капсулу, которая 5 декабря в 19: 30 по Киеву, преодолев 6 миллиардов километров, доставила на Землю два образца породы астероида Рюгу.
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