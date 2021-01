Жириновский предложил занять место Трампа в фильме "Один дома-2". Фото

Российский политик предложил свою кандидатуру, чтобы "не пугать американцев"

Депутат российской Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил себя на роль в фильме "Один дома-2" в качестве замены действующего президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter.

"Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части "Один дома 2", то его роль могу исполнить я", — написал политик и прикрепил измененный кадр, на котором он стоит рядом с юным Маколеем Калкиным вместо Трампа.

В своей публикации российский депутат добавил, что делегация ЛДПР уже посещала Нью-Йорк во время съемок.

К слову, после штурма Капитолия сторонниками Трампа, любители фильмов "Один дома" попросили убрать из второй части президента США. Кроме того, соответствующую петицию создал американский продюсер и режисер Кевин Броберг, который предложил заменить Трампа на новоизбранного Джо Байдена.

Через некоторое время дизайнер стер Дональда Трампа из сцены, сделав его фигуру прозрачной, а также удалил его реплики в одном из эпизодом фильма.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4