live
Новости » Курьезы Читати новину українською

Жириновский предложил занять место Трампа в фильме "Один дома-2". Фото

Владимир Жириновский прикрепил фото, где он заменил Трампа в фильме "Один дома" Twitter

Российский политик предложил свою кандидатуру, чтобы "не пугать американцев"

Депутат российской Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил себя на роль в фильме "Один дома-2" в качестве замены действующего президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter

"Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части "Один дома 2", то его роль могу исполнить я", — написал политик и прикрепил измененный кадр, на котором он стоит рядом с юным Маколеем Калкиным вместо Трампа. 

В своей публикации российский депутат добавил, что делегация ЛДПР уже посещала Нью-Йорк во время съемок.

К слову, после штурма Капитолия сторонниками Трампа, любители фильмов "Один дома" попросили убрать из второй части президента США. Кроме того, соответствующую петицию создал американский продюсер и режисер Кевин Броберг, который предложил заменить Трампа на новоизбранного Джо Байдена.

Twitter

Через некоторое время дизайнер стер Дональда Трампа из сцены, сделав его фигуру прозрачной, а также удалил его реплики в одном из эпизодом фильма. 

Новости по теме: ФБР предупредило об "огромном восстании" в случае отстранения Трампа, - ABC

Напомним, недавно администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала личный аккаунт президента США Дональда Трампа и объяснила это "риском дальнейшего подстрекательства к насилию". 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Витренко заявил, что цены на электроэнергию для населения значительно ниже рыночных Исчезновение льготного тарифа на электроэнергию для населения: Какими будут платежки за свет с 1 января 2021 года Реальной конкуренции среди поставщиков газа в Украине нет, – Одарченко Ток-шоу "19", – полное видео
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Новый бунт в США. Тарифный Майдан. Блокировка соцсетей. Игнорирование локдауна | Детали дня | 11.01.21
Требование - снизить тарифы! Дорогие дороги. Языковые баталии | Ток-шоу
Тарифные протесты. Доходы политиков. Подпольная вакцинация. Реформа Супрун | Ток-шоу
Новые карантинные ограничения. Тарифные протесты. Спасительная вакцина | Ток-шоу
Тарифные протесты. Украинцы возвращаются на заработки в ЕС. Нарушение локдауна | # Новости | 11.01.21