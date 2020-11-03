"Затопленные" горохом: В Киеве перевернулась фура с бобовыми

В Киеве перевернулась фура с горохом Скриншот из видео

На месте аварии работают спасатели

В Киеве перевернулась фура с горохом. Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.

Авария случилась сегодня на площади Тараса Шевченко в Оболонском районе.

Отмечается, что в результате ДТП проезжую часть засыпало бобовыми. По состоянию на двенадцать часов было затруднено движение в направлении Вышгорода и Кольцевой дороги. На месте инцидента работали спасатели.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области водитель фуры засыпал дорогу мертвой птицей. За это мужчине грозил штраф в размере 340 грн.