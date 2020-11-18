Загадочная миссия: В Киеве заметили коммунальщиков за стрижкой газонов в снег

На берегу Русановского канала мужчина косил заснеженный газон Скріншот із відео

Мужчины пытались убрать траву, скрытую под слоем снега

В среду, 18 ноября, в Киеве коммунальщики косили газонокосилкой траву, покрытую снегом. Соответствующее видео опубликовал Киев Оперативный.

Как отмечается, мужчин заметили очевидцы на берегу Русановского канала, которые сняли необычное кошения травы.

"Вдоль канала на Русановке стригут газон. Может кто знает, зачем они это делают в снег?", - подписали видео.

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Напомним, накануне, 17 ноября, Киев внезапно засыпало снегом. В связи с этим коммунальщики ночью начали очистку столицы от снега и привлекли к этому более 300 единиц техники.