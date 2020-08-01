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Взломщиком Twitter Маска, Уэста, Гейтса и Обамы оказался 17-летний подросток

Twitter Фото из открытых источников

Юноша обвинен по 30 пунктам. Суд будет рассматривать его дело без поправки на возраст

Полиция США выяснила, что за взломом Twitter-аккаунтов Илона Маска, Канье Уэста, Билла Гейтса, Байдена-младшего, Барака Обамы и многих других знаменитостей стоял 17-летний подросток из штата Флорида. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, Грэм Иван Кларк, который только закончил школу, был обвинен по 30 пунктам, в том числе, мошенничество. Суд будет рассматривать его дело без поправки на возраст.

Грэм Иван Кларк Фото из открытых источников

По словам адвоката Эндрю Уоррена, у Кларка достаточно опыта, чтобы оставаться незамеченным во время взлома. Отмечается, что он убедил сотрудников компании Twitter в том, что является сотрудником технологического отдела, которому необходимы учетные данные другого работника для доступа к порталу обслуживания клиентов. 

"Это был не обычный 17-летний подросток", - добавил Уоррен.

Известно, что у молодого хакера были сообщники - 22-летний Ним Фазелли из Флориды и 19-летний Мэйсон Шеппард, проживающий в Великобритании. Всего взломщики временно завладели 45 аккаунтами знаменитостей, прорекламировали биткоины и за несколько часов "заработали" 110 тыс. долларов.

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Напомним, 16 июля в Twitter заявили, что аккаунты крупных компаний и известных людей были взломаны во время одной из самых широко распространенных и сложных хакерских атак, которые когда-либо видела платформа.

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