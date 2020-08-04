Выжил благодаря правилам из телешоу: В Британии 10-летний ребенок более часа дрейфовал в море
Ветер и приливы пронесли мальчика через всю бухту
Согласно сообщению, парня унесло в открытое море на пляже курортного городка Скорборо в минувшую пятницу, 31 июля. Как отмечается, ветер и приливы пронесли его через всю бухту.
Когда спасатели нашли 10-летнего ребенка, то он, как рекомендуют себя вести эксперты, лежал на спине с распростертыми руками и звал на помощь.
"Мы в восторге от этого невероятного парня, который сумел сохранить спокойствие и следовать рекомендациям во время ужасных и стрессовых обстоятельствах. Если бы не это, результат мог бы быть совсем другим", - сказал руководитель спасателей в Скорборо Ли Мартон.
Он добавил, что мальчик смотрел документальный фильм "Как спастись в море" и следовал советам из телешоу.
Ребенка передали родителям, после чего они вместе поехали на осмотр в больницу.
Маленький смельчак придерживался таких правил:
- не поддаваться инстинкту старательно плыть и не дрожать — это может привести к попаданию воды в легкие и утопления;
- расслабиться и плыть на спине, пока вы не восстановите контроль над дыханием.
Напомним, с начала 2020 года в Украине на водоемах утонули примерно 800 человек. В то же время спастись удалось 250 лицам.