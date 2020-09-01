Вышла прогуляться: В Борисполе пассажирка решила пройтись по крылу самолета

Авиакомпания "МАУ" уже внесла пассажирку в черный список

Пассажирка на крыле самолета авиакомпании "МАУ" Скриншот видео

В аэропорту Борисполь пассажирка рейса PS6212 Анталия-Киев авиакомпании "МАУ" открыла аварийный выход и вышла на крыло самолета. Об этом сообщает ЦТС.

Согласно сообщению, сразу после инцидента командир самолета вызвал представителей подразделений авиационной безопасности, пограничной службы, полиции и медпункта аэропорта "Борисполь", как этого требуют соответствующие инструкции.

Сотрудники полиции и медики, прибывшие на место происшествия, пытались узнать причины такого поступка, однако женщина не дала адекватного объяснения. В то же время известно, что женщина не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Как отметили авиакомпании "МАУ", пассажирку рейса PS6212 Анталия-Киев, которая после остановки самолета у гейта №11 терминала D несанкционированно открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло, занесли в черный список пассажиров.

"В дальнейшем "МАУ" будет отказывать этому лицу в перелетах в пределах всей сети маршрутов", - подчеркнули в авиакомпании.

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Напомним, недавно в "Международных авиалиниях Украины" объявили об отмене рейсов по девяти маршрутам и сокращении числа рейсов по семи направлениям во второй половине сентября из-за введения запрета на въезд иностранцев в Украину.