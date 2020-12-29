Вокалиста "Ленинграда" Шнурова лишили статуса святого из-за его увлечения политикой

Сергей Шнуров Фото из открытых источников

Святым Шнурова назвали три года назад за любовь к макаронным изделием и служению абсурду

Церковь Летающего макаронного монстра лишила статуса Святого лидера группы "Ленинград", известного российского певца Сергея Шнурова. Теперь пастафарианцам (последователи данной церкви, - ред.) не рекомендуют слушать его музыку. Об этом сообщает "Подъем!".

"Наши верующие были недовольны его поведением и сказали, что такое несовместимо со статусом святого, провели церковный суд, голосование и приняли решение. Он не оправдал наше доверие и совершил порочащие его поступки", - отметили в церкви.

К слову, Святым Шнурова назвали три года назад за любовь к макаронным изделием и служению абсурду. Но теперь церковный суд принял решение лишить певца статуса, потому что он "изменил макаронам, предпочтя им серьёзные щи и большую политику".

Справка:

Пастафарианство (Церковь летающего макаронного монстра) - существует с 2005 года, как пародийная религия. Ее основал американский физик Бобби Хендерсон в знак протеста против решения департамента образования преподавать в школах Канзас теорию "Разумного замысла", которая подразумевает существования некоего творца. Адепты этой религии верят, что мир создал макаронный монстр, а все люди происходят от пиратов.

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Ранее сообщалось, что украинские актеры Тарас Цымбалюк и Дарья Трегубова стали главными героями в новом музыкальном клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг".