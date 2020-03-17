Водка и трактор: Лукашенко рассказал рецепт, как победить коронавирус

Также белорусский президент советует посещать сауну

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал несколько советов относительно того, как можно преодолеть коронавирус COVID-19, для этого нужно только три вещи - трактор, водка и сауна. Об этом он рассказал во время одного из совещаний, соответствующее видео размещено на YouTube.

"Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус", - заявил Лукашенко.

Вместе с тем президент предупредил, что этим советом можно пользоваться не в рабочее время. Также, по словам лидера, человека спасает от коронавируса работа, особенно на земле: "Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит о вирусах… Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!"

Следует заметить, что Лукашенко также порекомендовал чиновникам посещать сауну, ведь этот вирус погибает при 60 градусах: "Сходите в сауну – сухую! Ну, если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при 60 градусах не выдерживает".

Напомним, накануне президент Беларуси выразил недоумение в связи с решением России закрыть границу с Беларусью из-за распространения коронавируса. Также Лукашенко высказал мнение, что в его стране относительно спокойная ситуация, а вот Россия вся горит от коронавируса.