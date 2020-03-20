Водка и баня: Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и коронавирусе

Позже белорусский президент извинился перед политиком и сказал, что "не мог себе не позволить рассказать анекдот"

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал анекдот о том, как депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский "лечился" от коронавируса при помощи водки и бани.

Об этом сообщает Белта.

Белорусский президент решил рассказать шутку в ответ на то, что Жириновский раскритиковал его совет избавляться от вируса "сухой баней и водкой" и назвал такой метод "безнадежно устаревшим".

Вот какой анекдот вспомнил лидер Беларуси:

"Приходит Жириновский домой и говорит жене: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса". Жена ему отвечает: "Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает"."Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит". Жена ему опять говорит: "Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют". Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!" - пошутил Лукашенко.

Но сразу же после анекдота он извинился перед Жириновским и сказал, что "не мог себе не позволить рассказать его".

Интересно, что позже российский политик ответил белорусскому лидеру, предложив встретиться на границе в Смоленской области и выпить вместе за здоровье россиян и белорусов.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко заявил: несмотря на критику, будет и в дальнейшем называть коронавирус психозом, который кому-то будет на руку, а кому-то во вред.