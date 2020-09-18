Во Львове машина "припарковалась" на ступеньках вблизи поликлиники. Фото

По словам владелицы машины, в автомобиле не сработал ручной тормоз

Во Львове легковушка оказалась на лестнице вблизи местной поликлиники. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Фейсбук.

Отмечается, что инцидент произошел вчера, 17 сентября, возле полклиники №2 клинической больницы №1 им. Князя Льва. Как сообщили в комментариях под публикацией очевидцы, владелица машины заявила о проблемах с ручным тормозом машины.

По словам водителя, машина скатилась с парковки и зависла на лестнице, ведущей к поликлинике. Также известно, что патрульных на место происшествия не вызвали.

Ранее сообщалось, что во Львовской области водитель фуры рассыпал на дороге куриные тушки. Мужчина перевозил из фермерского хозяйства мертвых куриц на утилизацию, во время чего прицеп фуры случайно открылся, поэтому на дорогу высыпалась курятина.

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Напомним, недавно львовские правоохранители задержали мужчину, который сообщил о ложном заминировании трамвая. Во время обследования транспорта следователи не обнаружили никаких взрывоопасных или подозрительных предметов. Теперь злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.