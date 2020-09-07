Во Франции мужчина взорвал часть собственного дома, отмахиваясь от мухи

В доме мужчины стоял газовый баллон, который взорвался

Во Франции мужчина разрушил часть своего дома, когда пытался убить муху. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что 80-летний мужчина планировал поужинать, но его раздражала муха, которая жужжала над ухом. Поэтому он решил ее убить с помощью электрической мухоловки.

Однако, в доме мужа стоял газовый баллон, поэтому реакция между электрическим разрядом из мухоловки и газом вызвала взрыв. Вследствие этого была разрушена кухня и частично повреждена крыша.

По данным местных СМИ, мужчина смог спастись и отделался лишь ожогом рук. Сейчас он временно живет в местном кемпинге, ведь его близкие занимаются ремонтом дома. В то же время, судьба мухи неизвестна.

Новости по теме: Видео дня: Американские ученые клонировали лошадь Пржевальского

Ранее сообщалось, что в Варшаве сотрудники зоопарка хотят снизить уровень стресса слонов с помощью масла каннабиса. Согласно сообщению, одна из африканских слоних начала тревожиться в марте — после смерти самой крупной самки и старейшины стада в зоопарке.