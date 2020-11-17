"Внес небольшие коррективы в оформление": Кадыров приказал заменить героев Marvel на детской площадке на национальных героев Чечни

Президент Чечни Рамзан Кадыров РИА Новости

По мнению Кадырова, фантазии надо заменить настоящими героями

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, осматривая детскую площадку нового жилого комплекса, приказал заменить изображения популярных персонажей американских фильмов и комиксов Marvel на изображением национальных героев Чечни. Об этом сообщает Медуза.

Согласно сообщению, Кадыров проводил инспекцию новых социальных объектов - комплекса высотных жилых домов, построенных в центре города Курчалой.

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Как отмечается, во время осмотра детской игровой площадки в одном из домов Кадыров заметил на стенах изображения популярных персонажей Marvel - Капитана Америки, Тора и Железного человека. После этого Кадыров "внес небольшие коррективы в оформление" и поручил заменить их изображениями национальных героев Чечни.

"Нужно убрать изображения этих вымышленных персонажей, это фантазии... Добавьте фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют", - сказал Кадыров.

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Напомним, недавно пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон подталкивает людей к терроризму.

Спикер Кремля подчеркнул, что во внешней политике России надо ориентироваться на линию, которую формирует глава государства, главы субъектов не могут заниматься внешней политикой.